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Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 4'ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı

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31 Mart yerel seçimlerinde en ilginç yarışlardan biri Şanlıurfa'da yaşanacak. AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'nin kendi adaylarını çıkarttığı kent merkezi ile ilçelerinde 'muhtarlık' seçimleri nedeniyle çıkan kavgalarda 15 kişi, yaralandı.

MUHTAR ADAYI YAKINLARI ARASINDA KAVGA

Şanlıurfa'da merkezi ile Harran ve Bozova ilçelerindeki bazı mahallelerde 'muhtarlık' seçimleri nedeniyle kavgalar çıktı. Muhtar adayı yakınları arasında çıkan kavgalarda 4'ü tabanca ile olmaz üzere 15 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 4'ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı

JANDARMA DEVREYE GİRDİ

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Bozova ilçesi Ürünlü Mahallesi'ndeki kavga ise jandarmanın hava ateş açması ile sonlandırıldı.

Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 4'ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Şanlıurfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Export 86:

Şanlıurfa kesinlikle Suriye'ye bağlanmalı ve bizimle hiç bir şekilde iletişimi olmamalı

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VATOZZ:

Dünyalık makam mevki ve maddiyat için gebertin birbirinizi

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