Şanlıurfa'da Minibüs Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yolcu minibüsünün, yol kenarında park halindeki Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyona arkadan çarptığı kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Diyarbakır'a gönderildi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne giden Necati D.'nin kullandığı 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü, yol kenarında çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin park halindeki 33 ACR 915 plakalı kamyonuna çarptı. Kazada, sol tarafı paramparça olan minibüsteki Niyazi Narman (67), Sabriye Gökalp (67), Cevriye Didim (60), Fatma Akbalık (38) ve Mevlide Miray Akbalık (6) hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nizip ve Birecik'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Necati D. ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyonun şoförü Çetin K. ve kurum personeli Mahmut Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

Nizip Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazeler, işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Diyarbakır'a gönderildi.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri ile 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.