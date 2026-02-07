Şanlıurfa'da evin duvarının çökmesi güvenlik kamerasında
Siverek ilçesinde toprak damlı bir evin duvarı yağış sonrası kendiliğinden çöktü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, çöken duvarın hemen önünden iki kız çocuğunun geçtiği anlar yer aldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprak damlı bir evin duvarının çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Camikebir Mahallesi'nde metruk bir evin duvarı, yağışın ardından kendiliğinden çöktü.
Mahalledeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, 2 kız çocuğunun yanından geçtiği duvarın kısa bir süre sonra yıkıldığı görülüyor.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak sokağı geçici olarak trafiğe kapattı.