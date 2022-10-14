Şanlıurfa'daki LGBT karşıtı yürüyüşte gerginlik! Arkadan fırlayan vatandaşın sözleri olay çıkardı Güncel Haberler Şanlıurfa Aile Platformu üyeleri, Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camisinde cuma namazı ardından LGBT karşıtı yürüyüş düzenledi. "İnsan fıtratını şerefini çiğnetmeyeceğiz" yazılı dövizler ile eylem yapan platform üyelerine tepki veren bir vatandaşın "İlk LGBT örgütü AK Parti döneminde kuruldu" sözleri gerginlik yarattı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş ile platform üyeleri arasında yaşanan gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu. Şanlıurfa'da Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camisinde cuma namazının ardından toplanan Şanlıurfa Aile Platformu üyeleri, LGBT karşıtı yürüyüş düzenledi. Şanlıurfa Aile Platformu Başkanı Handan Karataş, kadınların da yer aldığı eylemde platform üyeleri adına konuştu. Başkan Karataş üyeler adına yaptığı konuşmasında herkesi ailenin korunması noktasında duyarlı olması gerektiğini söyledi. BİR VATANDAŞIN SÖZLERİ OLAY ÇIKARDI "İnsan fıtratını şerefini çiğnetmeyeceğiz, Sapkın LGBT'ye hayır" yazılı pankartlar taşıyan grubun yanına gelen bir vatandaş "ilk LGBT örgütünün AK Parti iktidarı döneminde kurulduğunu söyleyerek" tepki gösterdi. Kalabalığın karşı tepki gösterdiği ismi öğrenilemeyen vatandaş, güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı. Kalabalık, basın açıklamasının ardından dağıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Balıklıgöl Şanlıurfa LGBT Güncel Haberler

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