Haberler

Şanlıurfa'da sel ve su baskınlarına karşı koordinasyon toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kuvvetli sağanak yağışlar öncesinde sel ve su baskını riskine karşı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Alınacak tedbirler ve afet durumlarına müdahale için gerekli ekipman ve personel hazırlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı sel ve su baskını riskine yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde önümüzdeki saatlerde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Kentte beklenen yağış öncesi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Genel Sekreter Vekili Osman Bilden, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol ve ilgili daire başkanlarının katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda, afet durumlarına karşı alınacak tedbirler ele alındı.

Olası afet ve acil durumlara müdahale amacıyla 308 personel, 15 vidanjör, 50 küçük motopomp, 4 büyük motopomp, 15 JCB, 15 ekskavatör, 5 yol kapama ve arıza müdahale aracı, 4 loğbet, 3 4x4 pikap, 65 saha müdahale aracı ve 3 binek araç görev alacak.

Olası sel, su baskını ve taşkın risklerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenilen açıklamada, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde, düşük kotlu alanlarda ve bodrum katlarda ikamet eden vatandaşların önümüzdeki 24 saat boyunca daha dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, araçların dere yatakları, alt geçitler, bodrum kat otoparkları ve su birikme riski bulunan alanlara park edilmemesi, yüksek ve güvenli noktalara bırakılması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
