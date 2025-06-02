Şanlıurfa'da Kum Şeytanı Okulun Demir Kapısını Söküp Attı

Şanlıurfa'da Kum Şeytanı Okulun Demir Kapısını Söküp Attı
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Siverek ilçesinde aniden oluşan kum şeytanı, Bayırözü İlkokulu ve Ortaokulu'nun demir kapısını yerinden sökerek savurdu. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı görülüyor.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 'kum şeytanı' olarak bilinen ve 5 saniye süren hortum, okulun kilolarca ağırlığındaki demir kapısını yerinden söktü. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Siverek'e yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü İlkokulu ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu ilçede aniden oluşan kum şeytanı hortumu, toz bulutuyla birlikte okulun bahçesinin demir kapısını yerinden söküp savurdu. Yaklaşık 5 saniye süren doğa olayı sonrasında kapının yerinde olmadığını fark eden okul yetkilileri, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde kapının hortum nedeniyle yerinden söktüğü tespit edildi.

Haber: Mehmet SEZGİN-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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