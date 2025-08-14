Şanlıurfa'da Komşular Arası Kavga: 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine müdahale eden polis ekipleri, biber gazı ve cop kullanarak duruma müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı olay anı cep telefonuna yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde, Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, biber gazı ve copla müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
