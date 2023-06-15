Şanlıurfa'da kaybolan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kayıp olarak aranan 12 yaşındaki A.D.'nin cesedinin bulunduğu bildirildi. Çocuğun kendisini asmak suretiyle intihar ettiği belirtildi.

Şanlıurfa'da kaybolan 12 yaşındaki A.D. ölü bulundu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte kayıp olarak aranan çocuğun cesedinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Eyyübiye ilçesi Beşat İncirli Mahallesi'nde A.D. adında bir çocuğumuz kendisini asmak suretiyle intihar etmiştir. Olayın vuku bulduğu andan itibaren kolluk kuvvetlerimiz olayın aydınlatılması için sahada tüm ekiplerimizle birlikte hassas şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca; olayın tüm detayları ile aydınlatılması için Valiliğimiz tarafından idari soruşturma, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç hakkında adli işlemler, hassasiyetle yürütülmektedir. Çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 4 gün önce kaybolan 12 yaşındaki A.D'nin bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı.