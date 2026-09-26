Haberler

Şanlıurfa'da Karaköprü İtfaiye İstasyonu ve ŞUAK binaları törenle hizmete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da Karaköprü İtfaiye İstasyonu ve ŞUAK binaları törenle hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin tamamladığı Karaköprü İtfaiye İstasyonu ile ŞUAK hizmet binaları törenle hizmete açıldı. Açılışta Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, itfaiye teşkilatının 17 istasyona çıkarıldığını ve fiziki altyapının güçlendirildiğini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karaköprü İtfaiye İstasyonu ile Şanlıurfa Arama ve Kurtarma (ŞUAK) hizmet binaları, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılana açıklamaya göre, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen açılış programlarına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Osman Mutlu, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Gülpınar, kent genelinde acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla itfaiye teşkilatının fiziki alt yapısının güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti.

İtfaiye teşkilatının 17 istasyona çıkarıldığını ifade eden Gülpınar, "İtfaiye, belediyecilik hizmetleri içerisinde en hazır olunması gereken alanlardan biridir. İtfaiyeci, bir olayla ne şekilde karşılaşacağını önceden bilemez. Karaköprü sürekli gelişen ve kalabalıklaşan bir ilçemizdir. Bizler de şehrin bugününü değil, yarınını düşünerek hareket etmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 124 sitede yayınlandı.
Eşiyle görüştüğünü öne sürdüğü adamı sokak ortasında kurşunladı

Karısıyla telefonda görüşen kişiyle karşılaşınca kurşun yağdırdı
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran kapıyı açtı, Trump duyar duymaz reddetti! Yeniden savaş başlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt
Sendika acı tabloyu açıkladı! 2 günde 4 emniyet mensubu intihar etti, biri 2 aylık polis

Sendika tek tek sıraladı! Aralarında 2 aylık bir polis de var
Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! Renk renk arabalarına el konuldu
'Bakan istifa edecek' paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık harekete geçti: Ünlü gazeteciye gözaltı kararı

Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı

Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
3 ay tedavi gördü ama olmadı! Barış Özbay eski hayatına geri döndü

Barış eski hayatına geri döndü! Son hali içler acısı
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı

Maç sonunda da herkesi kendine hayran bıraktı