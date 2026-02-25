Haberler

Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı, birinin durumu kritik.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Abdülaziz G. (23) idaresindeki 34 NJH 957 plakalı kamyonet, Siverek-Viranşehir kara yolunun 50. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet B. (38) ve Mehmet Emin D. (28) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

