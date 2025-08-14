Şanlıurfa'da Kadına Şiddet Anları Kamera ile Kaydedildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde bir kadın, tartışma sırasında evli olduğu erkek tarafından dövüldü ve boğazı sıkıldı. Olay anı komşular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Eyyübiye Mahallesi'nde evli oldukları tahmin edilen erkek ile kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında erkek, kadını tekme-tokat dövüp boğazını sıktı. Çığlıklar atan kadını fark eden komşular, şiddet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise ihbarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
