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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şahin Akgöz idaresindeki 43 AFL 955 plakalı otomobil, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde, Mustafa Akdağ'ın kullandığı 63 N 0840 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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