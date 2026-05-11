Ellerini yıkamak isterken kanal düşen 2 kardeş, hastanede tedaviye alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu iki kardeş hastanede tedavi altına alındı. Kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde evlerinin yakınından geçen sulama kanalında ellerini yıkamak isterken kanala düşüp boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu İsa El İhlehil (7) ve kardeşi Les El İhlehil (5) hastanede tedaviye alındı. Kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Büyücek Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan otlatan kardeşler ellerini yıkamak için kanalın beton duvarının üzerine çıktı. Bu sırada Les El İhlehil dengesini kaybederek suya düştü ve akıntıya kapıldı. Durumu fark eden ağabeyi İsa El İhlehil de kardeşini kurtarmak için peşinden kanala atladı. Bir süre akıntıyla sürüklenen iki kardeş, kanal üzerindeki bölmede bulunan kuyuya düştü. Çocukların suya kapıldığını fark eden çevredekiler, iki kardeşi güçlükle çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahaleleri yapılan kardeşler, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan 2 kardeş, buradan da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Hadi KURT-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
