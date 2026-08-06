Karaköprü'de İki Firari Hükümlü Yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ile 6 yıl 15 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.H.K. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA