Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
Karaköprü ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi 'kasten yaralama', diğeri ise 'dolandırıcılık' suçundan yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
bu kapsamda yapılan operasyonlarda "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. ile "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.
