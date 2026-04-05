Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

bu kapsamda yapılan operasyonlarda "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. ile "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.