Şanlıurfa'da iki ayrı kaza: Biri çocuk 2 ölü, 13 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 yaşındaki Dünya Buhan ve 35 yaşındaki Ahmet Kurtboğa yaşamını yitirdi, toplamda 13 kişi yaralandı. Kazalarda soruşturma devam ediyor.

İlk kaza, gece saatlerinde Harran–Meydankapı yolu üzerindeki kırsal Selalmaz Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine gitmekte olan Ahmet Kurtboğa yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Kurtboğa olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere götürüldü.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

İkinci kaza da yine gece saatlerinde Ceylanpınar–Akçakale kara yolu üzerindeki Akşehir yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Harran ilçesinde akrabalarını ziyaret etmek için yola çıkan İ.A.'nın kullandığı 63 ALC 084 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.B.'nin kullandığı 68 EY 845 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, kazada Dünya Buhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Yasak aşk ifşa oldu! Bir "hepinize yeterim" vakası daha
Sokakta yürürken tabanca ile başından vuruldu

Gece yarısı sokakta yürürken başından vurdular
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü

8 çocuk annesi kadın tutuklanınca olay çıkardı
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Otomobilinde ölü bulundu! Araç içindeki düzenek ekipleri şaşırttı
Sokakta yürürken tabanca ile başından vuruldu

Gece yarısı sokakta yürürken başından vurdular
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti