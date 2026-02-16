Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

İsmail Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen kermeste, idareci ve öğrenciler, evde hazırlanan yiyecekleri satışa sundu.

Okul Müdürü Hamiyet Solğun, öğretmen ve velilerden ilgi gören kermeste elde edilecek gelirlerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacağını söyledi.

Bu tür etkinliklerin öğrenciler arasında yardımlaşma ve paylaşma bilincini geliştirdiğini dile getiren Solğun, şunları kaydetti:

"Toplumsal sorumluluğu güçlendiren birer eğitim faaliyetidir. Kermes gelirimizle Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olacağız. Kermesimiz yalnızca maddi destek sağlamayı hedeflemiyor aynı zamanda öğrencilerde paylaşma, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi sağlıyor. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir dayanışma örneği sergiledi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, sosyal sorumluluk çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek."