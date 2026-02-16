Haberler

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

İsmail Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen kermeste, idareci ve öğrenciler, evde hazırlanan yiyecekleri satışa sundu.

Okul Müdürü Hamiyet Solğun, öğretmen ve velilerden ilgi gören kermeste elde edilecek gelirlerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacağını söyledi.

Bu tür etkinliklerin öğrenciler arasında yardımlaşma ve paylaşma bilincini geliştirdiğini dile getiren Solğun, şunları kaydetti:

"Toplumsal sorumluluğu güçlendiren birer eğitim faaliyetidir. Kermes gelirimizle Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olacağız. Kermesimiz yalnızca maddi destek sağlamayı hedeflemiyor aynı zamanda öğrencilerde paylaşma, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi sağlıyor. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir dayanışma örneği sergiledi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, sosyal sorumluluk çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak

Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşine kabusu yaşattı
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj