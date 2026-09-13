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Şanlıurfa'da huzur uygulamasında aranan 56 kişi yakalandı

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Şanlıurfa'da jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.

Şanlıurfa'da jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.

Şanlıurfa Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 277 ekip ve 1887 personelin katılımıyla 141 sabit nokta, 141 park ve bahçe ile 89 umuma açık alanda huzur uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi.

Uygulama kapsamında 15 bin 854 kişi, 7 bin 748 araç ve 188 umuma açık iş yerinin kontrol edildiği aktarılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Uygulamalar sonucunda 56 aranan kişi yakalanmış, 20 iş yeri ile 439 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanmış, 30 araç trafikten men edilmiş, 3 çalıntı motosiklet, 3 haciz/yakalamalı araç, 10 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 290 mermi, 850 paket gümrük kaçağı sigara ile çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirilmiştir."

Kaynak: AA
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