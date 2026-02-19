Haberler

Şanlıurfa'da huzur operasyonunda 78 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 'Huzur 63' operasyonunda 78 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, savunmasız alanlarda 51 sabit nokta ve 76 parkta denetim yaptı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur 63" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 51 sabit nokta ve 76 parkta "Huzur 63" operasyonu gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 7 bin 186 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 2 bin 4 aracın kontrolü yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 41 mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimler sırasında 4 araç trafikten men edilirken, 120 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

