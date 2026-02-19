Şanlıurfa'da huzur operasyonunda 78 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur 63" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 51 sabit nokta ve 76 parkta "Huzur 63" operasyonu gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 7 bin 186 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 2 bin 4 aracın kontrolü yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 41 mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimler sırasında 4 araç trafikten men edilirken, 120 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.