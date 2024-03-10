Şanlıurfa'da Husumet Son Buldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar barıştırıldı.

Yaklaşık 14 yıl önce Şahin ailesinden akrabalar arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrası aileler arasında husumet başladı.

Husumetin sonlandırılması için Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, AK Parti Suruç Belediye Başkan adayı Mustafa Yüksel bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri girişimde bulundu. Ailelerin ikna edilmesinin ardından kırsal Kara Mahallesi'nde barış yemeği düzenlendi.

Düzenlenen barış yemeğinde salavat getirerek, Kur'an-ı Kerim'in altından geçen taraflar, okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini söyledi.