Şanlıurfa'da hakkında arama kararı bulunan 72 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 72 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler, son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda, "kasten öldürme", "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" gibi farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 72 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişilerden 23'ü cezaevine gönderilirken, 49'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.