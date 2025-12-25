Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Bir araçta arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 14 bin paket sigara, 3 bin paket elektronik sigara tütünü ile bin 600 elektronik sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.