Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ile birlikte 3 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta arama gerçekleştirdi.
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Bir araçta arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 14 bin paket sigara, 3 bin paket elektronik sigara tütünü ile bin 600 elektronik sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel