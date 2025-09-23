Şanlıurfa'da Fuhuş Operasyonu: 11 Ev Mühürlendi
Şanlıurfa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 ev zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, ihbar üzerine gerçekleştirilen baskınlarda yasal işlem başlattı.
ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, ücret karşılığında fuhuş yapıldığı belirlenen 11 ev, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde günlük ve kiralık evlerde fuhuş yapıldığına yönelik ihbar aldı. Yapılan çalışmaların ardından sokak aralarındaki evlere baskın düzenlendi. Baskında, fuhuş yapılan evleri işleten kişiler hakkında "Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu" kararıyla yasal işlem başlatıldı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 ev Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince alınan karar doğrultusunda evleri mühürledi.
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)