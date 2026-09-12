Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında 19 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü P.G. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA