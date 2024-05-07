Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Akçakale ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. H.M. isimli hükümlü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M. (21) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.