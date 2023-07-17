Şanlıurfa'da Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da 3 ay önce cezaevinden firar eden hükümlü Müslüm Bilen, jandarma ekipleri tarafından bir evin ahırında yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezasına çarptırılan Bilen, cezaevine teslim edildi.

ŞANLIURFA'da, 3 ay önce cezaevinde firar eden hükümlü Müslüm Bilen (32), jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir evin ahırında yakaladı.<'Uyuşturucu ticareti' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan Müslüm Bilen, 3 ay önce Şanlıurfa Açık Cezaevi'nden firar etti. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bilen'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Müslüm Bilen'in Karaköprü ilçesine bağlı Özgedik Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Müslüm Bilen'i ahırda yakaladı. Bilen, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.