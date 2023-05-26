Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu bulundurmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu bulundurmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı kontrollerde şüphe üzerine S.B'yi durdurdu.
Ekipler yaptığı inceleme S.B'nin uyuşturucu bulundurmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.