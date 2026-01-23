Haberler

Şanlıurfa'da kar yağışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan kar yağışı, kenti kartpostallık manzaralarla süslerken ulaşımda sorunlar ve çatı çökmesi gibi olumsuzluklara yol açtı. Balıklıgöl, Urfa Kalesi ve Kızılkoyun Mağaraları beyaz örtüyle kaplandı.

ŞANLIURFA'da iki gündür etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluştururken, ulaşımda aksamalar ve çatı çökmelerine de neden oldu. Öte yandan tarihi Balıklıgöl, Urfa Kalesi ve Kızılkoyun Mağaraları karla kaplandı. Ortaya çıkan manzara dronla havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı, kentin simgesi olan Balıklıgöl çevresinde eşsiz görüntüler oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen çok sayıda vatandaş, Balıklıgöl'e akın ederek fotoğraf çektirdi. Balıklıgöl'ün yanı sıra Urfa Kalesi ve Kızılkoyun Mağaraları da karla kaplandı. Ortaya çıkan manzara dronla havadan görüntülendi. Kar yağışı, kent genelinde bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kent meydanında bulunan sanat sokağının ahşap ve plastikten yapılan çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökmenin ardından belediye ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak enkaz kaldırma çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde bazı ağaçlar da devrildi.

İl merkezi ve ilçelerde iki gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları ve ana arterleri açmak için seferber oldu. Şanlıurfa Valiliği, şehirler arası yollar ile çevre yollarının TIR ve benzeri ağır vasıtaların geçişine kapatıldığını duyurdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra şehir içi ulaşımın gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Yetkililer, sürücülerden mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.

BİRECİKTE HEYELAN

Kar yağışının ardından Birecik İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, bir evin üzerine heyelan sonucu çamur aktı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, tepenin eteğinde bulunan evin çatısına toprak kaymasıyla birlikte çamurun hızla aktığı, ardından evin çevresine yayıldığı görüldü.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı

İstanbul gişelerde facia! Bilanço ağır
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! TFF'ye bildirildi
TikTok'un ABD'de yeni sahipleri belli oldu

Trump istediğini aldı, satış tamamlandı