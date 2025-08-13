Şanlıurfa'da Elektrik Direğine Çıkan Usta Akıma Kapılıp Düşerek Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'da elektrik arızasını tamir etmek için direğe çıkan Kadir Kayış, akıma kapılarak metrelerce yükseklikten düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, Kayış hastaneye kaldırıldı.

ŞANLIURFA'da tamir için elektrik direğine çıkan Kadir Kayış (41), akıma kapılarak metrelerce yükseklikten düştü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Topdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik arızası yaşayan bir zincir marketin sahibi, tamir için elektrik ustası Kadir Kayış'ı çağırdı. Marketin bulunduğu bölgeye gelen Kayış, direğe tırmandı. Direğin üst kısmına ulaştığında, temas ettiği kablodan akıma kapılan Kayış, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekiler büyük panik yaşarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayış'ın düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
