Elektrik direği işçilerin üzerine düştü
Şanlıurfa'da elektrik direği yenileme çalışmaları esnasında vinçle sökülen elektrik direği işçilerin üzerine düştü. Feci kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Vinç operatörü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Kırsal Gelibol Mahallesi'nde yapılan elektrik direği yenileme çalışması esnasında dehşet yaşandı. Vinçle kaldırılan elektrik direği henüz belirlenemeyen bir nedenle işçilerin üzerine düştü.
1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ YARALI
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde işçilerden Ömer Uğraş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı kurtulan Mehmet Kılıç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
VİNÇ OPERATÖRÜ GÖZALTINDA
Uğraş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Vinç operatörü C.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.