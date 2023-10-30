Şanlıurfa'da Elektrik Denetimi Yapan Ekip Saldırıya Uğradı

Şanlıurfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltına alındı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin açıklamasına göre, 6 aboneye ait 13 milyon lirayı aşan elektrik borcunun ödenmemesi nedeniyle haciz kararı verilen 6 trafoya el konulmak istendi. Mahalleli ile ekipler arasında çıkan tartışma sonucunda saldırı gerçekleşti ve jandarma ekipleri müdahale etti. Ayrıca dron ile yapılan kontrollerde 13 kaçak trafo daha tespit edildi.

Şanlıurfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltına alındı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Haliliye ilçesi kırsalındaki İncirağacı ve Güvenli mahallelerinde 6 aboneye ait 13 milyon lirayı aşan elektrik borcunun ödenmemesi nedeniyle haciz kararı verilen 6 trafoya el koymak için bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerle tartışan mahalleli, bir süre sonra taşla saldırmaya başladı. Bölgede hazır bulunan jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan saldırıda 7 kişi gözaltına alındı.

Elektrik ekiplerinin aynı bölgede dron ile yaptığı kontrollerde ise traktör römorklarına ve mısır tarlalarına gizlenen 13 kaçak trafo daha tespit edildi.

El konulan 19 trafonun yaklaşık 3 bin nüfuslu bir ilçeyi aydınlatabilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi.