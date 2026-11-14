Şanlıurfa'da düğün konvoyuna silahlı saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA'da düğün konvoyuna motosikletli bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırın 5 şüphelisi, yaklaşık 200 kameradan 72 saatlik görüntü incelenerek yakalandı.

Olay, 8 Kasım 2026 tarihinde meydana geldi. Düğün konvoyuna motosikletli bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve kaçış güzergahlarının tespit edilmesi amacıyla bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasına ait toplam 72 saatlik görüntü titizlikle incelendi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüphelinin kimliği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı