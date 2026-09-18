Haberler

Şanlıurfa'da dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ilçesinde M.Y'nin dolandırılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan çalışmalarda, M.Y'nin yaklaşık 925 bin tutarındaki altınlarıni kuyumcuda bozdurup şüpheli A.S'nin hesap numarasına göndereceği tespit edildi.

M.Y'i uyararak işlemi durduran ekipler, şüpheli A.S'yi bulunduğu adreste yakaladı.

Şüpheli işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba

A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın yakınları şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize

Kadir İnanır'ın yakınları şokta! Dedesinden kalan mirası bile...

Real Madrid'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya

Korkulan oldu! Ne karar çıkacağı merak konusu
Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın

Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süre sonra Beşiktaş maçında görüntülendi

Eski İçişleri Bakanı Yerlikaya uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Denizli'de 3 milyonluk hırsızlığın şüphelileri yakalandı! Adliye önünde ailelerinden ağır tepki gördüler

Adliye önünde hiç ummadıkları oldu! Kendi aileleri isyan etti
Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin'den İran'a önemli çağrı

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin resmen devreye girdi