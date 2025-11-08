Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Gölcük Mahallesi'nde, ehliyetsiz sürücü A.A. (15) idaresindeki 63 KE 282 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü ile M.A. (15) ve A.A. (13) Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü A.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.