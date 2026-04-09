Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ı öven 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı övücü paylaşımlar yapan 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ'a yönelik övücü paylaşım yapanlara ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 3 zanlıyı yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın