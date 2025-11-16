Şanlıurfa'da Çırak İşçiye Şiddet Uygulayan Kalfa Tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan M.K.'ya (15) kompresörle şiddet uygulayan kalfa Habip Aksoy, hakkında çıkan tutuklama kararı üzerine gözaltına alındı. Gaziantep'e kaçmak isterken yakalanan Aksoy, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Bozova'daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan M.K., kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanarak yere yığılan M.K.'yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde yapılan çocuk, daha sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Muhammed K., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ÖNCE SERBEST KALDI SONRA TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Habip Aksoy, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak şüphelinin serbest kalmasına sosyal medyada ve aile tarafından gösterilen tepkilerin ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gaziantep'e kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Aksoy, yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İşkenceye maruz kalan M.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.