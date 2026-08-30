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Şanlıurfa'da kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde, akraba olan iki ailenin fertleri arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 24 yaşındaki Yusuf Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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