Şanlıurfa'da kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde, akraba olan iki ailenin fertleri arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 24 yaşındaki Yusuf Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA