Şanlıurfa'da kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde, akraba olan iki ailenin fertleri arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 24 yaşındaki Yusuf Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA