Boşanma aşamasındaki avukat ve doktor kardeşini öldüren kayınbiraderlere ceza yağdı

Şanlıurfa'da boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşleri tarafından öldürülen Avukat İsa Alkan ve kardeşi tıp fakültesi öğrencisi Ömer Alkan'ın öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı.

17 Temmuz 2021'de Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'nde meydana gelen kan donduran olayda, iddiaya göre, Avukat İsa Alkan ve eşi Ayşe Alkan yaşanan geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına geldi. Bu nedenle kayınbiraderleri O.A. ve M.A. eniştesi ve kız kardeşleriyle aralarındaki sorunu çözmek için yaşadıkları eve giderek sitenin bahçesinde tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada Avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan kayınbirader O.A. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Daha sonra Alkan kardeşleri kanlar içersinde bırakan O.A. ve M.A. araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybetmişlerdi.

Av. Prof. Dr. Ersan Şen ve Av. Kemal Ağar'ın verdiği hukuk mücadelesi sonunda meslektaşları İsa Alkan ve doktor adayı kardeşi Ömer Alkan'ın katillerinin aldığı ceza, Alkan ailesini bir nebze de olsa rahatlattı. Duruşma sırasında kendisine söz verilen Av. Kemal Ağar, "Her iki sanığın da fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte olay yerine gelip, daha 10 günlük bebeği olan Av. İsa Alkan'ı ve yanındaki tıp fakültesi öğrencisi kardeşi Ömer Alkan'ı öldürmesi ve oradan ayrılmaları ve ayrılırken de maktullerin bedenleri üzerinden araçla geçmeleri eylemi nedeniyle sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde beyanda bulundu.

Duruşma sonunda sanıklardan O.A., 2 kişiyi öldürmek suçundan yargılandığı davada 2 kez "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Duruşmada diğer sanık M.A.'ya 2 kez "kasten adam öldürme" suçundan 2 kez 25 yıl olmak üzere 50 yıl hapis cezası verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel