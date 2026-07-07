Haberler

Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şahıs gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen A.D. ile E.D, Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından A.D'nin silahla ateş açması sonucu E.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.D, özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın şüphelisi A.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Tarihi görüşme başladı! Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, askerleri Türkçe selamladı

Trump'tan sürpriz hareket! Tören mangasına Türkçe seslendi
Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

Akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak
Roberto Martinez, Dünya Kupası'ndan elenmenin bedelini ağır ödedi

Dünya Kupası'ndan elenmenin bedelini ağır ödedi
Hindistan'da heyelan tankeri ve insanları sürükledi: 3 ölü, 9 yaralı

Heyelan önüne çıkanı sürükledi: 3 ölü, 9 yaralı
Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı

Hollanda Başbakanı Jetten’in NATO heyetinde gözler o ismi aradı
İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar

İsrail'den Türkiye'ye 'F-35' tepkisi
Süper Lig'in yeni takımından Aubameyang bombası! Sessiz sedasız İstanbul'a getirdiler

Süper Lig'in yeni takımından Pierre-Emerick Aubameyang bombası!