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Şanlıurfa'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki bir genç tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.

ŞANLIURFA'da, sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, çevrede bulunan 16 yaşındaki bir genç tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen çocuk, kanal üzerindeki demir korkuluklardan sarktığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği belirtilen çocuğun suyun üzerinde hareketsiz halde sürüklendiğini fark eden Abdulkadir Ö., bir halatı kullanarak suya atladı ve boğulma tehlikesi geçiren çocuğu sudan çıkardı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olan çocuğu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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