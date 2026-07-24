Haberler

Şanlıurfa'da Kamyonette Ölü Bulunan Kişi Kimliklendi

Şanlıurfa'da Kamyonette Ölü Bulunan Kişi Kimliklendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kişi kamyonetin içinde ölü bulundu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kişi kamyonetin içinde ölü bulundu.

Aşık Mahallesi'nde kamyonette bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, söz konusu kişinin kafasından silahla vurulduğunu ve öldüğünü belirledi.

Mehmet Yılmaz'a (44) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili

'Baba ocağı'nı bırakıp Yeni Parti'ye katılan 91 vekil belli oldu
Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı
Fatih Altaylı Ahbap soruşturmasında ifade verdi

Ünlüler bir bir adliyeye geliyor: Fatih Altaylı da ifade verdi
Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor

Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor
ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!

Adliye önünde öfkeli kalabalık tarafından karşılandı: Katiller!