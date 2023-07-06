Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın 3. katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.