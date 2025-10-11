Haberler

Şanlıurfa'da Bıçaklı Saldırı: Ferit Abrak Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Bıçaklı Saldırı: Ferit Abrak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan Ferit Abrak, motosikletiyle hastaneye giderken yolda düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA'da sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan Ferit Abrak (32), yaralı halde motosikletiyle hastaneye gitmek isterken yolda araçtan düşüp, hayatını kaybetti. Sırtına saplanan bıçakla yaşamını yitiren Abrak'ın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Güllübağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferit Abrak, sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abrak, sırtına saplanan bıçakla motosikletine binip hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Bir süre motosikletiyle ilerleyen Abrak, kan kaybı nedeniyle hastaneye ulaşamadan yolda yere yığıldı. Sırtında bıçak saplı halde yerde hareketsiz yatan Abrak'ı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferit Abrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Abrak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Donald Trump: Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız

Trump'ın bu kararı tüm dünyayı etkileyecek! Çin'e dev yaptırım
Trump'ın Çin'e getirdiği yüzde 100'lük yeni tarife piyasaları sarstı

Trump'ın Çin'e yüzde 100'lük tarife kararı piyasaları sarstı
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne altın ne de gümüş! Bu yıl yatırımcısına yüzde 74 kazandırdı

Ne altın ne de gümüş! Bu yıl yatırımcısına yüzde 74 kazandırdı
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.