Şanlıurfa'da Astronomi, Uzay ve Bilim Şenliği düzenlendi

Şanlıurfa'da düzenlenen Astronomi, Uzay ve Bilim Şenliği'nde 27 bilim standı ziyaretçilere açıldı. Öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdükleri projeleri sergiledi.

Şanlıurfa'da düzenlenen Astronomi, Uzay ve Bilim Şenliği kapsamında, astronomi, uzay bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında hazırlanan 27 bilim standı ziyaretçilere açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen şenliğin açılışına Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural katıldı.

Şenlikte öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek hazırladıkları yenilikçi projeleri sergiledi.

Proje Yürütücüsü Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni Dr. Abdurrahman Baki Topçam, etkinliğin bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Eyyüp Kuş ise kurum olarak bilim şenliklerini geleneksel hale getirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
