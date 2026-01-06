Haberler

Şanlıurfa'da Asansör Boşluğuna Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Asansör Boşluğuna Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da, asansör kabininin arızalanması sonucu 4. kattan düşen Osman Kaya (52), olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da oturduğu binada çağırdığı asansörün kabininin arızalanıp yukarıda kaldığını fark etmeyen Osman Kaya (52), 4'üncü kattan boşluğa düşüp öldü.

Olay, sabah saatlerinde, Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Kaya, 7 katlı apartmanın 4'üncü katında aşağıya inmek için asansörü çağırdı. Ancak arıza nedeniyle kabin üst katlardan birinde kaldı. Kapı açıldığında kabine binmek için adım atan Kaya, asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Osman Kaya'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı