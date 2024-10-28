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Şanlıurfa'da Arazi Paylaşımı Nedeniyle Silahlı Kavga: Bir Ölü

Şanlıurfa'da Arazi Paylaşımı Nedeniyle Silahlı Kavga: Bir Ölü
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Şanlıurfa'da arazi paylaşımı yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 40 yaşındaki Müslüm Çakallı hayatını kaybetti. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, arazi paylaşımı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Müslüm Çakallı (40) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi günü Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi paylaşımı nedeniyle akraba iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar Müslüm Çakallı'ya isabet ederken, olay yerindeki diğer kişiler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakallı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Müslüm Çakallı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 4'Ü TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Müslüm Çakallı'nın ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla bağlantılı olduğunu belirlediği 12 kişiyi adreslerine düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 5 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.H.D., M.T., A.D., ve İ.H.D., tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Politika Güvenlik 3-sayfa Müslüm Güncel Kavga Suç

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