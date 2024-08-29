Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada ikizler öldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ikizler Muzaffer ile Turan Akbulut yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ikizler Muzaffer ile Turan Akbulut (48) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki aile, barışmak için bir araya geldi ancak yine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancalardan çıkan kurşunlar Muzaffer Akbulut, ikizi Turan Akbulut ve 1'i kadın 4 kişiye isabet etti. Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ikiz kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirledi. 4 yaralı, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma hastane çevresinde önlem alırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Turan Akbulut Şanlıurfa 3-sayfa Siverek Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir

Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş muhtemel 11'i! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? 29 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 29 Ağustos hangi burç? 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2024! 30 Ağustos ile ilgili anlamlı sözler, şiirler... 30 Ağustos Cuma Sürat Kargo, PTT, Hepsijet, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo çalışıyor mu? Kargolar 30 Ağustos'ta dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2024 Cuma günü kuyumcular kapalı mı? Dövizciler açık mı? 30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler kapalı mı, açık mı? Nöbetçi eczanelere nereden bakılır? S Sports CANLI izle! (Las Palmas- Real Madrid) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Las Palmas- Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Las Palmas- Real Madrid muhtemel 11'ler! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmesi...
title