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Şanlıurfa'da anız yangını soruşturmasında 14 gözaltı

Şanlıurfa'da anız yangını soruşturmasında 14 gözaltı
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Şanlıurfa'da son günlerde artan anız yangınlarına ilişkin soruşturmada 14 kişi gözaltına alındı. Harran ve Siverek ilçelerinde anız yaktıkları belirlenen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA'da son günlerde artış gösteren anız yangınlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

Kent genelinde son günlerde artış gösteren anız yangınları nedeniyle güvenlik güçleri harekete geçti. Emniyet ve jandarma birimlerinin çalışması doğrultusunda Harran ve Siverek ilçelerinde anız yaktıkları belirlenen kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Harran ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nde anız yakarak geniş tarım arazilerinin yanmasına neden oldukları ve çevredeki konutlar için tehlike oluşturdukları belirlenen 9 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, Harran'ın Meydankapı Mahallesi'nde çıkan anız yangınına müdahale eden jandarma ekiplerine direnç göstererek görevlerini yapmalarını engelledikleri öne sürülen 5 kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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