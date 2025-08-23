Şanlıurfa'da Adliye Çıkışında Silahlı Saldırı

Şanlıurfa'da Adliye Çıkışında Silahlı Saldırı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde adliye çıkışında jandarma aracına düzenlenen silahlı saldırıda iki kuzen yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, karıştıkları bir olay nedeniyle haklarında zorla getirme kararı olan Yılmaz S. (44) ile kuzeni Necati S.'nin (39), adliye çıkışı bindirildikleri jandarma aracında uğradıkları silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaralı kuzenlerin tedavisi sürerken, olayla ilgili 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Siverek Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan Yılmaz S. ve kuzeni Necati S., jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Yılmaz S. ve Necati S.'nin bindirildiği jandarma aracına silahla ateş edildi. Yaralanan kuzenler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı, jandarma aracında da hasar oluştu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir şüphelinin adliye çıkışında kuzenlerin içinde olduğu jandarma aracına ateş ettiği anlar yer aldı. Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin devam ettiği, kuzenlerin ise kaldırıldıkları hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
