Şanlıurfa'da 88 Kök Hint Keneviri ve 7 Bin 850 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 88 Kök Hint Keneviri ve 7 Bin 850 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonla kayalıklar arasında gizlenmiş 88 kök Hint keneviri ve 7 bin 850 uyuşturucu hap bulundu. Bir şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kayalıklar arasına saklanmış 88 kök Hint keneviri ve 7 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin kayalık bölgesinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bölgede arama yapan ekipler, kayalıklar ve küçük bir mağara içerisine gizlenmiş 88 kök Hint keneviri ve 7 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerin kayalıkların arasından Hint keneviri ve uyuşturucu haplarını çıkarma anı yer alıyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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